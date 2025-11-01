Matteo Menghi, attaccante del Siena (Serie D), ha parlato ai microfoni de La Nazione, svelando di tifare per l'Inter. Di seguito un piccolo estratto delle sue dichiarazioni: "Sono interista, il Triplete è stata la prima vera gioia che ho vissuto: Milito. Noi siamo giovani, ambiziosi e non ci accontentiamo. Il cammino è lungo, le squadre sono tutte forti e ben attrezzate, ma noi non siamo da meno".