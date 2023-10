Ospite dell'odierna puntata de 'La Politica nel Pallone' su GR Parlamento, Paolo Scaroni, presidente del Milan, fa capire che non disdegnerebbe un nuovo derby per lo Scudetto con l'Inter ma soprattutto che le ultime sconfitte coi nerazzurri hanno lasciato non poche cicatrici anche su di lui: "Mi auguro sia così, e dopo le 5 sconfitte contro l'Inter speriamo di poter tornare a sorridere, perché i tifosi hanno sofferto. I punti persi con l'Inter sono gli stessi di altre sconfitte, ma in realtà anche io quando torno a casa dopo un 5-1 contro i nerazzurri sono stato di pessimo umore. Stefano Pioli ha il polso della squadra, scorie non credo ci siano più perché con la Lazio ho visto una squadra bella, serena, coesa e che guarda avanti.

Abbiamo tante cose da guardare avanti, a partire dalla partita di Dortmund perché abbiamo un calendario terrificante. Ma dobbiamo fare bene su tutti e due i fronti".