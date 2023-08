Attraverso il sito ufficiale dell’Atalanta raccogliamo le prime dichiarazioni del neo acquisto Gianluca Scamacca. Idee chiare sulla destinazione. Le sue prime parole sono sulla scelta e poi si rivolge al tecnico Gasperini: "Ho scelto il posto più giusto dove poter ripartire. L’ambiente più ideale per me in questo momento. Il direttore e il mister mi hanno fatto capire che mi volevano tanto e che condividevano le mie stesse idee. Come mi ha detto l’allenatore che io ho delle qualità nascoste che lui vede e questa è la cosa che mi ha colpito di più". Infine sulla città e i tifosi: "Ho avuto una bellissima impressione di Bergamo. Non c’ero mai stato, ieri sera ho fatto un giro. Il centro sportivo è bellissimo. E’ bello lottare per più obiettivi è un grande stimolo. Non vedo l’ora di giocare allo stadio e di sentire esultare i tifosi".

Daniele Luongo