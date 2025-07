Lunga intervista alla Gazzetta dello Sport di Dejan Savicevic, dove l'ex Milan è stato chiamato a rispondere anche sul nuovo acquisto degli ex cugini dell'Inter, Petar Sucic.

Anche l’Inter si sta ricostruendo. Conosce Petar Sucic?

"È un ragazzo croato, ne ho sentito parlare bene. Ci sono molti giovani, come Baturina del Como, e stanno emergendo, in tutti campionati. Bene, è bello vederli crescere".

Darko Pancev, ex Inter, diceva: «Savicevic mi faceva otto assist e io segnavo tre gol». Era così?

"Sì sì, Darko era un buon centravanti. Ma nella Stella Rossa c’erano anche Jugovic e Mihajlovic, grandi nella Juve e nella Roma. Jugovic, fortissimo, ha vinto come me due coppe dei Campioni. Io nel Milan, lui nella Juve. Sinisa era un giocatore magico, meraviglioso. Nessuno segnava su punizione come lui, aveva una tecnica particolare. Mihajlovic è stato un buon allenatore, un maestro. Uomo di grande coraggio, anche calcistico: ha lanciato a 16 anni, in campionato, il portiere Donnarumma. Povero Sinisa, ce l’hanno portato via troppo presto. Ma in Italia, a Verona, ha giocato anche Dragan Stojkovic, il mio vecchio e caro amico Pixie . Mi sarebbe piaciuto vedere Prosinecki contro le difese italiane. Sicuramente con il suo estro e i suoi colpi avrebbe conquistato i tifosi".