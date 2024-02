È Kostas Manolas l'ultimo colpo di mercato della Salernitana. In attesa di ufficialità, Filippo Inzaghi commenta le mosse in entrata dei granata e fa il punto sull'infermeria anche in vista della sfida contro l'Inter di venerdì 16 febbraio: "Ringrazio il presidente e il direttore per il sacrificio che hanno fatto, prendere un giocatore del genere è importantissimo - le parole del tecnico della Salernitana in conferenza stampa -. Lo porterei già in panchina domani dopo le visite mediche, gli chiederò disponibilità. Anche se giocheremo a 4 vedrete Pierozzi terzino destro e non avremo grandi alternative a disposizione. Fino a ieri, però, Manolas si allenava da solo e ci vorrebbe un attimino di pazienza pur sapendo che non abbiamo tempo.

Sono felice del suo arrivo, è un calciatore d'esperienza e avverto la sua carica. Ci darà forza e convinzione. Quanto agli altri, Fazio contiamo di averlo al massimo entro due settimane. Pasaridis potrebbe esserci con l'Inter, per Gyomber i tempi sono lunghi".