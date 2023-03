Ospite di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà', l'ex centrocampista della Fiorentina Massimo Orlando si è soffermato sull'Inter che in difesa per la prossima stagione è certa di poter contare sul solo Bastoni e che anche in attacco presenta delle incognite: "Mi auguro per l'Inter che ci sia una cessione, perché non può vivacchiare vendendo e comprando però stando sempre molto attenti. Mi auguro arrivi una proprietà solida che faccia investimenti", le parole dell'ex calciatore.