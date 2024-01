Anche Andrè Onana ha deciso di prendere posizione e schierarsi in maniera netta contro il razzismo e in sostegno a Mike Maignan, bersagliato dai soliti vergognosi cori razzisti che hanno spinto il portiere del Milan a lasciare il campo durante il match con l'Udinese. L'ex portiere dell'Inter, impegnato con il Camerun nella Coppa d'Africa, ha dedicato una storia su Instagram al suo ex rivale nel derby, condita da un cuore e da un pugno chiuso in segno di resistenza. Ovviamente di colore nero.