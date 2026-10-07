Una sosta che più lunga non si era mai vista e ha richiesto una grande partecipazione da parte dei giocatori dell'Inter agli impegni delle rispettive Nazionali. Nel complesso, ben undici calciatori hanno risposto alla chiamata del proprio Paese per disputare gare di Nations League, qualificazioni alla Coppa d'Africa o semplici amichevoli. A seguire il resoconto, Nazionale per Nazionale, dei bilanci personali di ogni singolo calciatore neraazzurro pubblicato dal sito del club, per un totale di 2.342 minuti giocati complessivamente, con 7 gol realizzati e 2 assist a referto.

ITALIA

Il nuovo corso dell'Italia di Roberto Mancini è iniziato nel Gruppo 1 della Lega A di Nations League: gli Azzurri hanno disputato quattro partite e hanno collezionato due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Grandi protagonisti in campo i giocatori dell'Inter, con due gol a testa per Alessandro Bastoni e Pio Esposito: il centrale nerazzurro ha realizzato la prima rete della nuova Italia, sbloccando il match in casa della Turchia valido per la seconda gara del girone e ripetendosi pochi giorni più tardi allo Stade de France, trovando la rete del pareggio contro la Francia. Bastoni è diventato il terzo difensore centrale a segnare in due presenze consecutive con la maglia dell'Italia negli ultimi 10 anni, dopo Gianluca Mancini (due tra ottobre e novembre 2025) e Alessio Romagnoli (due tra ottobre e novembre 2019). Anche Esposito ha realizzato due reti nelle quattro uscite degli Azzurri, colpendo due volte la Turchia: Pio ha segnato il gol dell'1-4 a Bursa, match in cui ha servito anche un assist per Kayode, e quello del 3-1 al "Dall'Ara" di Bologna. L'attaccante nerazzurro è salito così a quota 7 gol realizzati con l'Italia in 13 partite giocate: a 21 anni, Esposito è il secondo più giovane di sempre a centrare questo traguardo in maglia Azzurra dopo Giuseppe Meazza (20 anni e 155 giorni il 25 gennaio 1931). In campo anche Nicolò Barella, schierato titolare contro Belgio, subentrato contro la Francia e di nuovo in campo dall'inizio contro la Turchia, partita in cui ha servito un assist per il gol di Calafiori. Dopo quattro partite, l'Italia è seconda nel girone con 7 punti alle spalle della Francia (10), mentre seguono il Belgio (6) e la Turchia (0). Nations League,

Gruppo 1 - League A

Italia-Belgio 0-2 | Barella 80', Esposito 65'

Turchia-Italia 1-4 | Bastoni 90' (1 gol), Esposito 75' (1 gol, 1 assist)

Francia-Italia 1-1 | Bastoni 90' (1 gol), Esposito 65', Barella 28'

Italia-Turchia 3-1 | Bastoni 90', Barella 70' (1 assist), Esposito 34' (1 gol)

ARGENTINA

Tre amichevoli per la Selección di Scaloni, tre partite da protagonista per Lautaro Martinez: il capitano nerazzurro è stato schierato titolare al centro dell'attacco albiceleste in tutte le partite e ha sbloccato sia la gara con la Bolivia che quella con il Burkina Faso. Un diagonale col destro nel primo match, un tap-in su un rigore parato nel secondo: due reti che hanno consentito al Toro di diventare il terzo miglior marcatore nella storia della Nazionale Argentina con 42 gol realizzati in 86 presenze. Superato Sergio Aguero (41), restano davanti a Lautaro soltanto Batistuta (55) e Messi (126). L'ultima partita della finestra è stata contraddistinta dall'addio alla Seleccion di Leo Messi: anche contro il Benin Lautaro è stato schierato titolare, giocando per 79' prima di essere sostituito.

Argentina-Bolivia 4-0 (amichevole) | Lautaro 75' (1 gol)

Argentina-Burkina Faso 7-0 (amichevole) | Lautaro 45' (1 gol)

Argentina-Benin 3-0 (amichevole) | Lautaro 79'

COSTA D'AVORIO

È sceso in campo in due occasioni Ange-Yoan Bonny con la sua Costa d'Avorio, impegnata nelle qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. L'attaccante nerazzurro è stato schierato titolare nel primo match del girone, vinto 2-0 dagli Elefanti contro il Ghana, mentre è rimasto in panchina nel successo per 0-2 in casa della Somalia. Bonny è poi entrato all'inizio del secondo tempo nell'ultimo impegno della Costa d'Avorio, sconfitta 0-1 in amichevole contro il Camerun. Dopo due giornate, la Nazionale ivoriana condivide la vetta del Gruppo C con il Gambia a quota 6 punti, mentre Ghana e Somalia sono ferme a 0.

Costa d'Avorio-Ghana 2-0 (qualificazioni Coppa d'Africa) | Bonny 72'

Somalia-Costa d'Avorio 0-2 (qualificazioni Coppa d'Africa) | Bonny 0'

Costa d'Avorio-Camerun 0-1 (amichevole) | Bonny 45'

CROAZIA

Quattro partite di cui tre da titolare per Petar Sucic, con la Croazia impegnata nel Gruppo 3 della League A di Nations League. Il centrocampista nerazzurro, schierato trequartista dal commissario tecnico Bilic, ha preso parte alle sfide con Cechia, Inghilterra e alle due con la Spagna, nella quale la Nazionale croata ha collezionato una vittoria e tre sconfitte: Sucic ha totalizzato 238' in campo. La Croazia occupa così il terzo posto del girone con 3 punti, alle spalle di Spagna (12) e Inghilterra (9), mentre è ferma a 0 la Cechia.

Nations League - Gruppo 3, League A

Cechia-Croazia 1-2 | Sucic 88'

Spagna-Croazia 4-1 | Sucic 81'

Croazia-Inghilterra 0-7 | Sucic 45'

Croazia-Spagna 1-2 | Sucic 24'

FRANCIA

Centottanta minuti in campo per Andy Diouf, che ha fatto il suo esordio con la maglia della Francia in questa fase a gironi della Nations League 2026/27. Il centrocampista nerazzurro è stato schierato titolare da Zinedine Zidane nelle due sfide contro il Belgio, entrambe vinte dai transalpini, giocando da terzino sinistro, mentre è rimasto in panchina nei match contro Turchia e Italia. La Francia ha conquistato 3 vittorie e un pareggio contro l'Italia, e dopo quattro giornate guida il Gruppo 1 della Lega A con 10 punti.

Nations League - Gruppo 1, League A

Turchia-Francia 0-1 | Diouf 0'

Belgio-Francia 0-1 | Diouf 90'

Francia-Italia 1-1 | Diouf 0'

Francia-Belgio 4-1 | Diouf 90'

GERMANIA

Seconda presenza con la Germania per Yann Bisseck, schierato in campo al centro della difesa nel match perso dalla Nazionale tedesca contro la Grecia. Il difensore nerazzurro, convocato dal nuovo commissario tecnico Jurgen Klopp, ha preso parte a due delle quattro partite giocate dalla Germania nel Gruppo 2 della League A, rimanendo in panchina nel pareggio contro l'Olanda. I tedeschi hanno collezionato una vittoria e due pareggi e occupano il terzo posto del girone con 5 punti alle spalle di Olanda e Grecia, in vetta a quota 8, mentre la Serbia è quarta con zero punti.

Nations League - Gruppo 2, League A

Olanda-Germania 1-1 | Bisseck 0'

Germania-Grecia 0-1 | Bisseck 90'

POLONIA

Quattro partite su quattro per Piotr Zielinski, sempre titolare con la sua Polonia nel Gruppo 4 della League B. Il centrocampista nerazzurro ha giocato 90 minuti in tre occasioni, giocando con la fascia da capitano nelle sfide in trasferta con Svezia e Bosnia, e trovando una rete nel largo successo per 6-0 contro la Romania, la sua diciottesima in 113 presenze con la sua Nazionale. La Polonia ha collezionato una vittoria, un pareggio e due sconfitte, e si trova al terzo posto nel girone con 4 punti alle spalle di Svezia (10) e Bosnia (8).

Nations League - Gruppo 4, League B

Polonia-Bosnia 0-0 | Zielinski 90'

Svezia-Polonia 3-1 | Zielinski 76'

Polonia-Romania 6-0 | Zielinski 90' (1 gol)

Bosnia-Polonia 1-0 | Zielinski 90'

SERBIA

Due partite per Aleksandar Stankovic con la Serbia nel Gruppo 2 della League A: la Nazionale allenata da Veljko Paunovic chiude la classifica del suo girone con 0 punti, mentre il centrocampista nerazzurro, schierato titolare in due occasioni, è rimasto in campo per 125 minuti totali.

Nations League - Gruppo 2, League A

Serbia-Grecia 1-2 | Stankovic 0

Serbia-Olanda 1-2 | Stankovic 59'

Germania-Serbia 2-0 | Stankovic 0'

Olanda-Serbia 2-1 | Stankovic 66'

SVIZZERA

Trecentosessanta minuti in campo per Manuel Akanji, protagonista di quattro vittorie su quattro con la Svizzera nel Gruppo 1 della League B di Nations League. Il difensore nerazzurro, capitano degli elvetici e leader del reparto difensivo della sua Nazionale, è stato schierato sempre titolare dal CT Yakin nelle quattro vittorie conquistate nelle due sfide con la Macedonia del Nord, con la Scozia e con la Slovenia. La Svizzera è così in testa al suo girone a punteggio pieno con 12 punti.

Nations League - Gruppo 1, League B

Macedonia del Nord-Svizzera 0-3 | Akanji 90'

Scozia-Svizzera 0-3 | Akanji 90'

Svizzera-Slovenia 2-1 | Akanji 90'

Svizzera-Macedonia del Nord 3-0 | Akanji 90'

SPAGNA

È arrivata una convocazione per Josep Martinez, che ha partecipato agli impegni della Spagna in Nations League senza scendere in campo. I campioni del mondo in carica guidano il Gruppo 3 della League A con 12 punti in quattro partite.