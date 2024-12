Con la vittoria del Botafogo contro l'Atletico Mineiro nella finale di Copa Libertadores 2024 si è completato il quadro delle formazioni qualificate al Mondiale per Club 2025, la nuova competizione internazionale organizzata dalla FIFA alla quale prenderà parte anche l'Inter di Simone Inzaghi. L'ammissione dei nerazzurri è stata conseguita grazie al ranking nelle competizioni europee.

La FIFA ha annunciato che il sorteggio per il Mondiale per Club 2025 si terrà a Miami giovedì 5 dicembre alle ore 13:00 locali, quando in Italia saranno le 19:00 in Italia. L'evento sarà trasmesso in diretta dai canali ufficiali nerazzurri: i tifosi potranno seguire il sorteggio di Miami su Inter TV, inter.it, sull'app ufficiale e sul canale YouTube del Club. Grande ospite del programma sarà Goran Pandev: la Legend nerazzurra, presenza fissa nei Livematch delle partite di Champions League, sarà collegato in diretta con lo studio di Inter TV, mettendo a servizio degli spettatori tutta la sua esperienza da ex calciatore, con un tuffo nel passato al Mondiale per Club vinto nel 2010 dall’Inter anche grazie a una sua rete.