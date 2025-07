Marco Materazzi si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per commentare l'arrivo di Chivu sulla panchina nerazzurra. "Per lui è una grandissima opportunità, anche se ha poca esperienza in Serie A, però penso che è quella che basta - le sue parole -. Conosce l'ambiente benissimo, è stato tanti anni all'Inter e adesso ha una grandissima opportunità che spero possa godersela".

"L'obiettivo è il primo posto, chi è favorito è chi ha vinto il campionato e in questo caso è il Napoli che ha vinto e che sta anche rinforzando la squadra molto bene. Però il Milan tornerà, la Juve farà una grande squadra, sarà un bel campionato", ha poi aggiunto Materazzi.

Chiusura dedicata a Leoni. "Lo vogliono tutti, in Italia e all'estero. Penso che lo abbiano seguito. Mi auguro col fatto che ha giocato con Cristian, possa venire all'Inter".