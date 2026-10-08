L'ex calciatore Amantino Mancini, nel corso di un'intervista a Top Mercato, ha rivelato di essere stato contattato dall'Olympique Marsiglia quando giocava nell'Inter. L'ex nazionale brasiliano ha parlato di questo possibile trasferiment, che gli avrebbe permesso di assaporare l'atmosfera della Ligue 1. All'epoca, Didier Deschamps allenava l'OM, ma le trattative alla fine non si sono concretizzate. Il contatto con il Marsiglia avvenne qualche anno dopo la sua notevole esperienza alla Roma. Mancini si era poi trasferito all'Inter, dove il suo minutaggio si era ridotto. Fu in questo contesto che l'OM si informò sulla sua situazione: "Sì. Qualche anno dopo, quando ero all'Inter e giocavo poco, ci fu un interesse da parte dell'Olympique de Marseille, il cui allenatore era Deschamps. Non se ne fece nulla. Sarebbe stato bello, mi sarebbe piaciuto giocare in Francia. Ma le trattative non portarono a niente", ha spiegato. Questa opportunità con il Marsiglia rappresenta una delle occasioni mancate della sua carriera. Mancini aveva già trascorso diverse stagioni in Italia e vantava una solida esperienza ai massimi livelli europei. Il suo profilo aveva quindi attirato l'interesse dell'OM, ma le trattative non si sono concretizzate in un trasferimento.
Qualche anno prima, anche l'Olympique Lione aveva mostrato interesse per il brasiliano. Il 6 marzo 2007, Mancini fece un'ottima impressione al Gerland durante la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra OL e Roma. Al 44° minuto, eseguì una serie di dribbling su Anthony Réveillère prima di battere Grégory Coupet con un tiro potente. Dopo quella partita, l'OL prese in considerazione l'idea di ingaggiarlo. Mancini afferma di aver incontrato Jean-Michel Aulas. "Dopo quel gol, c'era effettivamente interesse da parte dell'Olympique Lione, era molto interessato a me. Ma le trattative non andarono avanti e alla fine rimasi alla Roma in Italia", ha dichiarato a Top Mercato.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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