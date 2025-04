Massimo Orlando, interpellato dai colleghi di TMW Radio, ha inquadrato la sfida di domenica tra Inter e Roma. Di seguito la sua analisi: "La Roma deve osare. Peggior squadra l'Inter non poteva incontrare ora. La Roma ti fa giocare male. Credo che l'Inter abbia grande qualità, però poi quando ti mancano 3-4 giocatori va in difficoltà ed è una squadra normale. Taremi mi sembra in grande difficoltà ad esempio, se ti viene a mancare Thuram è difficile", ha concluso.