Se per Franco Carboni la prima in casa con la nuova maglia della Ternana è stata segnata da un bel gol, sentimenti contrapposti sono quelli vissuti da Eddie Salcedo, che quest'oggi ha fatto il suo debutto interno con la maglia del Lecco, club dove è arrivato nei giorni scorsi dopo l'esperienza in Spagna all'Eldense, dopo lo spicchio di partita giocato a Catanzaro. L'attaccante di proprietà dell'Inter ha fatto il suo ingresso in campo al minuto 58 della gara che i blucelesti hanno perso tra le mura amiche del Rigamonti-Ceppi contro il Pisa.

I toscani di Alberto Aquilani si sono imposti col punteggio di 3-1 grazie ai gol di Miguel Veloso, Arturo Calabresi e Jan Mlakar, intervallati dal momentaneo 1-2 dei padroni di casa firmato da Franco Lepore su calcio di rigore. Salcedo ha rimediato anche un cartellino giallo pochi minuti dopo il suo ingresso in campo.