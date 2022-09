Gianni Infantino, presidente FiFA, ha parlato al Fifa Diploma in Club Management, direttamente da New York, auspicando nel medio termine una crescita a livello globale del calcio di club: "I club devono raggiungere standard sempre migliori, perché è vero che c'è un divario tra alcuni Paesi in Europa - non tutta l'Europa, ma alcuni Paesi - e il resto del mondo, per questo sono felice che voi rappresentiate il mondo intero. Quello che dobbiamo fare è colmare il divario, non abbassando gli standard dei grandi club europei, perché anche loro devono continuare a crescere, ma anche il resto del mondo deve crescere e garantire un mondo del calcio più competitivo. In futuro dovranno esserci almeno 50 club in tutto il mondo in grado di vincere il Mondiale per Club: ora, 20 di questi club saranno europei e questo va bene, ma gli altri 30 devono provenire dagli altri cinque continenti e questo sarà fantastico".