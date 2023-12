Atti finali anche in Europa e Conference League, dove sono 16 le partite con fischio d'inizio alle 21 che si giocano in contemporanea. L'unica italiana a scendere in campo è l'Atalanta, già qualificata agli ottavi di finale di EL ma senza intenzioni di fare sconti al Rakow, battuto 4-0 a domicilio con la doppietta di Muriel, il sigillo dell'esordiente Bonfanti e il diagonale di De Ketelaere.

Tutti i risutati di Europa League:

Ajax-AEK 3-1

Aris-Sparta Praga 1-3

Real Betis-Glasgow Rangers 2-3

Brighton-Marsiglia 1-0

Olympiakos-Tsc 5-2

Rakow-Atalanta 0-4

Sporting Lisbona-Sturm Graz 3-0

West Ham-Friburgo 2-0

Tutti i risultati di Conference League:

Club Brugge-Bodo/Glimt 3-1

Dinamo Zagabria-Ballkani 3-0

Lille-Klaksvik 3-0

Lugano-Besiktas 0-2

Maccabi Tel Aviv-Gent 3-1

Viktoria Plzen-Astana 3-0

Slovan Bratislava-Ljubjana 1-2

Zorya-Breidablik 4-0