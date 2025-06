L'interessamento dell'Inter per Milton Delgado, di cui si è parlato in Argentina nelle scorse settimane, per ora non si è tradotto in una mossa concreta. A dirlo è Mariano Carlos Caporale, agente del centrocampista argentino classe 2005 in forza al Boca Juniors: "Ho sentito delle voci sull'Inter, ma devo dire che per ora non c'è niente di concreto. Se succederà qualcosa, vedremo, ma per ora sono solo rumor", ha chiarito in esclusiva a Tuttomercatoweb.com . L'Inter è un club enorme. Se ci dovesse essere interesse concreto, sarebbe un ottima cosa per Milton, così come credo anche per il Boca. Ora pensiamo al Mondiale per Club".