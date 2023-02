Buone notizie per il calcio italiano, con le vittorie di Inter, Napoli e Milan in Champions League e le qualificazioni arrivate stasera tra Europa e Conference League. Un concetto che anche José Mourinho ci tiene ad evidenziare ai microfoni di Sky Sport: "Fiorentina, Juventus, Roma e Lazio sono passate e questo ci piace, siamo in quattro che sono andate avanti. Inter, Milan e Napoli sono avanti agli ottavi di Champions: il Napoli ha un piede e mezzo ai quarti, a Inter e Milan manca il secondo piede", il bilancio dello Special One.