Per celebrare la presenza dell’Inter negli Stati Uniti in occasione della FIFA Club World Cup, Fanatics ha reinterpretato l’iconica maglia nerazzurra in versione jersey NFL, creando una maglia unica che unisce lo stile del Club all’iconica estetica del football americano.

La jersey rappresenta una vera e propria celebrazione della fusione tra i due sport: l’iconica silhouette della maglia NFL è impreziosita dai dettagli simbolo del Club nerazzurro, rendendo questo capo un must-have per i collezionisti e per chi vive la passione sportiva senza confini.

Questa collaborazione rappresenta la prima novità dedicata ai tifosi dopo il recente annuncio della partnership tra Inter e Fanatics, che rivoluzionerà la presenza del brand nerazzurro nel settore retail a livello internazionale.

La maglia è disponibile da oggi, venerdì 20 giugno, su store.inter.it, negli Inter Store, da Fanatics e negli NFL shop.I tifosi potranno inoltre acquistarla al Fanatics Fest di New York, in programma questo weekend (20-22 giugno).