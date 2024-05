Le celebrazioni dell'Inter Campione d'Italia continuano ancora e anche lontano dal capoluogo lombardo. E se Zhang, come Maometto, non va alla festa è la festa ad andare da Zhang. Nella giornata di oggi infatti, diversi (tanti) tifosi della Beneamata si sono presentati, con tanto di maglie e sciarpe nerazzurre, fuori dal negozio Suning Pro di Changsha, dove hanno scattato varie foto con un grande schermo celebrativo del ventesimo Scudetto dell'Inter in sottofondo.

