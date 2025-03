Quando si tratta di squadre del calibro dell'Inter, i pronostici possono sollevare un fervore che in pochi altri casi è possibile notare. Oltre ai tifosi delle rispettive squadre, ci sono gli appassionati di calcio che vogliono trasformare in denaro le loro conoscenze e - prima ancora - la loro passione. Anche il sito Gamblizard ha registrato un'impennata nella ricerca di bookmaker che offrono le migliori quote e i bonus più convenienti per le scommesse sull’Inter e anche l’affidabilità della piattaforma è stato un criterio di ricerca importante.

A che punto si trova quindi l’Inter e quanto ha soddisfatto le aspettative degli scommettitori?

I fattori che hanno influenzato i pronostici della pre-season

Quando si tratta di pronostici, sono diversi i fattori che vengono utilizzati per prevedere quale sarà il risultato della sfida. Oltre a individuare i diversi elementi, bisogna anche capire il grado di precisione con cui è possibile definire determinati criteri e anche il peso rispetto alla previsione complessiva:

In genere si inizia dalla situazione di partenza: qual è stato l'andamento delle partite precedenti e i motivi che hanno portato la squadra a vincere o a perdere, anche rispetto alle stagioni passate. In entrambi i casi la modifica di determinati elementi - come un nuovo allenatore - può portare a un risultato ribaltato rispetto a quanto visto prima. L’Inter, da contratto, sarà guidata fino al 2026 da Inzaghi, subentrato nel 2021;

La formazione delle squadre: se si dice che squadra vincente non si cambia, a volte gli allenatori possono decidere di cambiare la formazione per renderla più adatta ad affrontare nuovi sfidanti. In altri casi, c’è il calciomercato a far da padrone. Per l’Inter, si sta parlando in questi giorni dall'acquisto di Nico Paz;

Fondamentale è anche la forma fisica dei giocatori soprattutto se di punta. Eventuali infortuni possono incidere in maniera decisiva sulla prestazione dei calciatori. L’Inter ha come indisponibili, al momento, Dimarco, Darmian, Di Gennaro, Zielinski e Zelewski;

Anche le condizioni climatiche possono incidere sulla performance dei calciatori: temperature eccessivamente calde ad esempio possono diminuire la resistenza fisica di giocatori poco abituati. Il freddo e il terreno bagnato in genere sono fattori che hanno una minore rilevanza, soprattutto se parliamo di squadre di un certo livello e che possono contare su un’attrezzatura tecnica ad hoc.

Un'analisi della performance nelle principali competizioni

Vediamo più in dettaglio quali sono stati l'andamento e gli effettivi risultati dell'Inter ad oggi, in base alle principali competizioni calcistiche.

La UEFA Champions League

L'ultimo atto della Champions League per la stagione 2024-2025 è previsto per sabato 31 maggio. La partita si terrà a Monaco e il torneo coinvolge le principali squadre a livello europeo.

C'è ancora un po’ di tempo quindi sui pronostici relativi al vincitore della Champions, ma l’Inter ha già avuto modo di muovere i suoi passi e di chiarire la sua posizione all’interno del torneo.

Attualmente la squadra può vantare risultati positivi, è qualificata ai quarti di finale ed è abbastanza in linea con i pronostici dei bookmaker, che si aspettavano un’Inter battagliera.

In base alle statistiche delle partite giocate, i nerazzurri hanno ottenuto:

8 vittorie

1 pareggio

1 sconfitta.

Il possesso della palla è stato detenuto per il 50,3% di tutto il tempo giocato: un bel risultato, considerando anche le squadre con cui si è confrontata. Il portiere (Sommer o Martinez) è riuscito a effettuare 30 parate, ottenendo una media di 3 parate per partita, mentre i gol subiti sono stati 2.

I palloni recuperati arrivano invece a 347, mentre la distanza coperta è di 911 km: diciamo che di strada ne hanno percorsa i giocatori.

Anche la precisione dei passaggi è un indicatore importante, in vista dei futuri match: le stime più tecniche parlano dell’88,3%.

Dal punto di vista della disciplina non è stato emesso nessun cartellino rosso ma i cartellini gialli sono stati 19, un numero non proprio bassissimo.

La serie A

In serie A l'Inter occupa attualmente la posizione in vetta. Anche in questo caso sono stati analizzati diversi fattori, in parte coincidenti con quanto visto appena sopra.

A descrivere il ruolo dell’Inter in serie A ha pensato anche l’ex allenatore del Napoli e del Palermo Bortolo Mutti, che ha parlato dei nerazzurri come una squadra che non intende mollare lo scudetto. Dopo una fase di appannamento, Lautaro Martinez è tornato a fare la differenza. Secondo i pronostici, potrebbe essere proprio lui la chiave della svolta nella corsa Scudetto.

Quali risultati sono stati raggiunti quindi nel torneo?

In sintesi:

L’Inter finora ha vinto 18 partite, ma ha subito 7 pareggi e 3 sconfitte. La situazione è sicuramente promettente anche in vista dei prossimi match;

I gol segnati sono stati 63 in totale, mentre quelli subiti 27. La media è quindi di 2,3 gol conclusi per ogni partita. Se andiamo a vedere l’ultima partita con il Napoli, possiamo confermare le parole degli esperti: l’osso duro per i nerazzurri saranno Napoli e l’Atalanta.

Riguardo il Napoli, il pareggio spuntato nel match del marzo ha fatto capire che entrambe le squadre sono ben determinate a posizionarsi in cima alla classifica: attualmente, la differenza nella classifica è di 1 solo punto. mentre rispetto all’Atalanta i punti di differenza sono 3 a favore dell’Inter.

Ancora una nota sul Napoli e sui relativi pronostici: i successi ottenuti dalla squadra partenopea sono 18, gli stessi dell'Inter, mentre i pareggi sono 6 mentre le sconfitte sono 4: in altre parole, la differenza è veramente a filo.

La Coppa Italia

Anche per quanto riguarda la Coppa Italia, siamo in fase di definizione dei grandi finalisti: l’Inter sfiderà il Milan nella doppia semifinale della competizione.

Qui i pronostici sembrano più semplici, visto che il Milan non ha avuto una grande stagione finora. La Coppa Italia potrebbe essere la svolta ma - dati e statistiche alla mano - l'Inter è sicuramente la favorita anche dai bookmaker.

E se proprio vogliamo essere venali, ricordiamo che arrivare in finale di Coppa Italia vale 2 milioni di euro: una cifra per cui vale la pena dare il massimo, anche quando riguarda una squadra di serie A, abituata a budget con tanti zeri.

La sfida è quindi particolarmente attesa e non è un caso che i biglietti, messi in vendita all'inizio di marzo, stiano già andando a ruba.

Quanto è semplice prevedere i risultati dell’Inter?

Saper prevedere i risultati di un match è fondamentale per due punti di vista:

Da un lato ci consente di scommettere cifre più elevate se ci sentiamo particolarmente sicuri della previsione;

Dall'altra siamo sicuramente più stimolati a cercare il bookmaker che dia le quote più alte per il pronostico che coincide con il nostro.

Quando si tratta di squadre del calibro dell'Inter siamo tutti portati a ritenere la previsione dei risultati più semplice, ma le cose cambiano quando la sfida non avviene con il Monza ad esempio, che è in fondo alla classifica, ma con competitor del calibro del Napoli o del Bayern Monaco. Anche il passato dell’Inter è stato variegato, alternando periodi di gloria a fasi in cui trovare la via del gol sembrava tremendamente difficile.

C’è un fattore però che rende più semplice fare pronostici, riguardo una squadra di questo genere: salvo match particolarmente complessi, il trend dell’Inter è ben chiaro fin dalle prime partite della stagione. Se una rondine non fa primavera, una serie di gol e di vittorie possono promettere una bella stagione.