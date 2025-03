L'Inter vince a Rotterdam contro il Feyenoord nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un 2-0 che poteva essere anche più rotondo se Zielinski non avesse sbagliato il rigore, ma che comunque fa dormire sonni tranquilli a Inzaghi in vista del ritorno a Milano. I nerazzurri, ultima squadra italiana a rimanere nella competizione, avanzano in quota vittoria finale: infatti, si passa da 12 della scorsa settimana agli attuali 10 su Planetwin365 e 11 su 888sport.

Per i bookmaker, il Barcellona, dopo l'1-0 di Lisbona, 'spodesta' il Real Madrid e diventa la favorita per il titolo: su William Hill e bet365, il trionfo catalano - che manca dalla stagione 2014-2015 - scende da 7 a 4,50, seguito dai campioni in carica allenati da Ancelotti, dati a 5 al pari del Liverpool di Slot, capace di battere in trasferta il Psg. Avanza in quota anche l'Arsenal, autore della roboante vittoria per 7-1 contro il Psv, ora offerto a 6,50, così come il Bayern Monaco, che passa dagli 8 di sette giorni fa agli attuali 7.