Iñigo Martínez ha una priorità per il suo futuro: il Barcellona. E' quanto si legge sull'edizione online del Mundo Deportivo, che ricostruisce il feeling di lunga data tra le parti: il centrale basco, in scadenza di contratto con l'Athletic Bilbao, si è messo in testa di trasferirsi in blaugrana dalla scorsa estate, quando il ds Mateu Alemany stava cercando alternative a Jules Koundé, viste le richieste esose del Siviglia. Alla fine, la trattativa per il francese andò in porto, ma il nome dell'ex Real Sociedad non è mai uscito dai radar della dirigenza catalana.