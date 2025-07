Il quotidiano L'Arena fa il punto sulle possibili uscite in casa Hellas Verona, discorso che riguarda anche il camerunese Jackson Tchatchoua: l'esterno gialloblu è uno dei potenziali sostituti scelti dall'Inter in caso di partenza di Denzel Dumfries. Se l'olandese, che è nei pensieri del Barcellona, dovesse lasciare Milano dopo quattro anni, il club meneghino potrebbe mettere sul piatto i circa dieci milioni di euro che il Verona chiede per il proprio giocatore; al momento, comunque, nessuna offerta è arrivata sul tavolo degli scaligeri.