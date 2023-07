Marco Serra andrà a casa. L’arbitro del tanto discusso caso Mourinho non arbitrerà più.

Il fischietto di Torino "più che l’episodio specifico - comunque gravissimo, come si fa a rispondere in quella maniera ad un allenatore, per di più nella veste di un arbitro, dunque un tutore dell’ordine (sportivo) - paga l’atteggiamento che ha tenuto successivamente, sia all’interno del gruppo (alcuni suoi comportamenti non sono piaciuti affatto) sia all’esterno (inventarsi la frase, peraltro anche mal posta in italiano, «vai all’area» per giustificare un evidentissimo «vai a casa» è stato un clamoroso boomerang)" si legge sul Corriere dello Sport.