I bookmakers vedono una lotta a tre per lo scudetto con l'Inter che resta la principale favorita dopo il blitz di Roma. Il bis scudetto dei nerazzurri è offerto a 1,70 Planetwin365 e 1,75 su Snai. Per Agipronews la seconda il lizza è il Napoli (a 4 su bet365), seguito dalla Juventus a quota 5 e dalla Milan a 12. Più staccate Atalanta e Roma, in lavagna a 33 e 46.