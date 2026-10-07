Solo Giuseppe Meazza nel lontanissimo 1931 è riuscito a segnare i primi 7 gol in Nazionale in età più giovane di Pio Esposito, che con il timbro contro la Turchia ha raggiunto il “settebello” in sole 13 presenze, un gol ogni 101 minuti passati in campo, numeri da bomber vero che potrebbe risolvere l’anno problema del centravanti dell’Italia.

In attesa delle ultime due partite decisive di Nations League con Francia e Belgio, in programma a novembre, Esposito vuole dare continuità con la maglia dell’Inter, dove ha già siglato 2 reti nelle prime cinque giornate di campionato. Per i bookmaker sicura la prima doppia cifra in Serie A, offerta a 1,80 su William Hill e 1,85 su Planetwin365, ma per chi sta scrivendo pagine importanti della Nazionale l’obiettivo è ancora più, il titolo di capocannoniere, offerto a 25 volte la posta.