Intervenuto ai canali FIFA, Pep Guardiola ha parlato del Mondiale per Club, torneo al quale prenderà parte con il suo Manchester City: "Vincere il Mondiale per club sarebbe bello, non possiamo negarlo" ha ammesso il tecnico catalano che poi ha anche detto con consapevolezza: "Ma ci sono altre trentuno squadre che vogliono la stessa cosa", prima di aggiungere la sua previsione sul percorso.

"Quindi noi vedremo come finiremo la stagione - ha continuato -, vedremo come arriveremo al Torneo e poi vedremo anche cosa succederà. Di solito quando inizio una competizione, come per esempio la Premier, non penso subito che andremo a vincere o che vogliamo farlo. Quindi bisogna fare un passo alla volta, arrivare lì, provare a giocare meglio di come abbiamo giocato durante la stagione. Arriviamo nelle migliori condizioni tutti, e poi vedremo".