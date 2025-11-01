Antonio Gozzi, presidente dell'Entella, ha parlato del sistema calcio ai microfoni de ll Secolo XIX, toccando l'argomento forse più toccato di questi anni, il tema delle riforme: "È evidente che il sistema così non funziona: 60 società in C sono troppe, 100 club professionistici sono troppi. E quindi le scarse risorse finisci per dividerle in troppi. A quel livello va fatta pulizia, si può pensare a una C a 40 e poi dare status di semiprofessionisti a chi resta sotto, aiutandoli con dei piani di defiscalizzazione. E anche Serie A e B sarebbero riducibili a 18 squadre, sebbene ci siano resistenze".