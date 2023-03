Grande protagonista oggi contro il Lecce, l’esterno nerazzurro Robin Gosens parla così ai microfoni di Inter TV dopo il match vinto per 2-0 a San Siro: “Per me è molto importante aver ritrovato il campo e la continuità - ha esordito -. Sono molto contento che il mister mi abbia dato fiducia per due volte di fila. Era quello che mi serviva e oggi abbiamo vinto la partita meritatamente".