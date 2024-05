Nel corso di un Q&A pubblicato dal Napoli sui propri canali ufficiali, Giovanni Simeone, attaccante della formazione partenopea, ha parlato del legame col padre, l'ex Inter Diego Simeone, oggi allenatore dell'Atletico Madrid. Non esitando a definirlo come il suo idolo calcistico: "È sempre stato mio papà, anche adesso. Io vorrei essere un po' come lui, per il suo modo di essere, per come rincorre le sue cose, per come affronta la vita. È una persona molto speciale".

Il Cholito poi aggiunge: "Cosa mi ha trasmesso? La mentalità. Da piccolo mi ha sempre detto di andare avanti, di godersi il giorno della partita, i momenti, ma poi andare sempre avanti. Anche quando sbagli. Ma c'è anche mia mamma che mi ha dato quella tenacia, quella grinta e quella cazzimma che non appartengono solo a papà, ma anche a lei".