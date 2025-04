È l'uomo del destino Davide Frattesi. Baciato da un angelo custode speciale, il centrocampista dell'Inter entra e si rivela fondamentale per una vittoria che pesa enormemente nel bilancio di una stagione ancora tutta da scrivere, ma che oggi passa da una tappa storica: "Cosa ho pensato dopo il gol? Alcune cose non si possono dire. Ero veramente contento per una serie di cose, soprattutto perché aiuta la squadra a portare un risultato che questa sera era veramente importante" ha esordito il numero 16 di Inzaghi a Inter TV dopo la partita.

Come l'hai vissuta dalla panchina?

"Stasera dovremo prendere 3-4 sonniferi importanti. Perché giocare è dispendioso, ma guardarla da fuori lo è altrettanto. Poi da fuori dal campo la vivi il triplo quindi mi serviranno dei sonniferi, ne sono sicuro".

Cosa vi siete detti all'intervallo?

"Di continuare così perché qualche spazio loro avrebbero lasciato in ripartenza. Quindi di continuare a soffrire perché è una nostra caratteristica saperlo fare e di essere cinici nel momento di andare il gol. A volte ci si riesce altre no, ma l'importante è mettere sempre lo spirito visto stasera".

Cosa dovrete tenere a mente per il ritorno?

"Non dobbiamo pensare al gol di vantaggio, però durante la partita si farà sentire sicuramente e dovremo essere bravi a soffrire perché ci saranno momenti in cui loro ci metteranno sotto perché vorranno recuperare un gol. Dovremo essere bravi in quello e a mettere in campo quello che abbiamo messo oggi".

Motivazioni che vengono sole, ma è un periodo intenso. Come state gestendo le forze?

"Dico sempre che non è facile perché comunque sono tante partite e alcune come questa sono il doppio dispendiose rispetto ad altre; non c’è neanche il tempo per godercele perché tra tre giorni saremo in campo di nuovo con un obiettivo importante tanto quanto questo. Non è semplice, ma avere un gruppo come il nostro aiuta perché si sentono tutti tutti parte integrante di esso e quando andiamo in campo, dall'inizio o da partita in corso, abbiamo il piacere di farlo e questa è la cosa più importante".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!