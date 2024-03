Dopo la deludente serata di Lione, Benjamin Pavard mette la faccia e dalla zona mista del Parc OL analizza coi cronisti presenti la brutta sconfitta della Nazionale francese contro la Germania: "Nello spogliatoio non ci parlavamo, sappiamo di non essere stati abbastanza bravi. I gol subiti? È successo tutto velocemente, non siamo stati abbastanza attenti. Su questo bisogna migliorare subito. Sono cose che succedono, è stata una serata così".

Il difensore dell'Inter invita poi i compagni a mettersi tutto alle spalle: "Dobbiamo concentrarci velocemente perché giocheremo ancora fra tre giorni contro il Cile e dobbiamo fare di tutto per vincere. È stata una non partita dal primo all'ultimo minuto. È meglio che succeda adesso, meno male che si trattava soltanto di un'amichevole: servirà come avviso".