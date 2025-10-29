Intervenuto ai microfoni di Inter TV a pochi minuti dal match contro la Fiorentina, l’attaccante nerazzurro Francesco Pio Esposito presenta così il match: “Meglio giocare subito, abbiamo la possibilità di lasciarci subito alle spalle la sconfitta a Napoli e dimostrare che è stato solo un piccolo incidente di percorso, è positivo”.

La fiducia dei tifosi e del mister?

“Sicuramente è importantissimo, li ringrazio tutti. Ho tanta voglia di ripagare tutti al massimo”.

La Fiorentina?

“La loro classifica non rispetta il loro valore, quindi può essere pericoloso. Non sottovalutiamo l’avversario ed entriamo in campo con il giusto atteggiamento”