Sabatino Durante, agente di calciatori, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte tornando sulla sconfitta del Napoli nella finale di Supercoppa contro l'Inter: "Secondo me il Napoli ha perso contro l'Inter in Supercoppa non per l'arbitro ma perché non ha giocato ed ha fatto solo un tiro in porta. E tra l'altro la partita è stato un pessimo spot per il calcio italiano. Allo stesso modo la Lega ha sbagliato a ricordare Gigi Riva col minuto di silenzio perché in Arabia non si può ricordare o celebrare in quel modo".