L’esterno nerazzurro Denzel Dumfries analizza così ai microfoni di Inter TV il match vinto oggi per 2-0 in casa del Feyenoord:

“Penso che sia stata una grande partita da parte nostra, molto solida. Abbiamo giocato bene ed è stata un’ottima vittoria. Dopo il gran gol di Thuram abbiamo preso coraggio, passare in vantaggio sicuramente ci ha aiutati. Questi stadio è bello, il pubblico era carico, è sempre molto bello giocare qua. Adesso testa al Monza, è molto importante per il nostro percorso in Serie A”, ha concluso.