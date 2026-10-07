La Roma può contendere lo Scudetto all'Inter, data per favorita? Radio Radio Mattino 104.5 l'ha chiesto a un romanista doc come Roberto Pruzzo, che però non si è mostrato molto ottimista in tal senso: "Nonostante la classifica sia stretta, penso che l’Inter abbia 10 punti di vantaggio sulle altre, ma li deve mettere insieme e non è così semplice come fare un’addizione. Mi sembra che ci siano 4-5 squadre che possono tenere per un certo periodo, ma bisogna aspettare per verificare l’impatto delle coppe europee sul gruppo che insegue l’Inter. Le altre sono in scia, ma non sono in grado di dire chi se la giocherà fino in fondo”.

Non è dello stesso avviso invece Fernando Orsi, che ha vestito in passato i colori della Lazio e dei nerazzurri e sulle stesse frequenze si è espresso così: "Non credo che ci siano 10 punti di distacco dall’Inter per tutte. La Roma ha colmato quasi totalmente il gap, perché c’è anche il modo di giocare oltre all’organico. Mancano almeno altre 5 partite per un giudizio più ampio, ma Roma e Inter se la giocheranno con il Como terzo incomodo. Non penso che l’Inter sia così avanti”.

Sezione: News / Data: Mer 07 ottobre 2026 alle 15:09
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.