Paolo Condò, intervenuto su Sky Sport, si sofferma sull'ipotesi di vedere domani Aleksandar Stankovic titolare in Inter-Parma, Condò aggiunge: "Sono curioso anche io di vederlo, nel Brugge giocava bene. Non è solo un figlio d'arte, sappiamo che è forte. L'Inter avrebbe potuto anche monetizzare bene se avesse voluto venderlo però vista anche l'età di Hakan Calhanoglu è giusto inserirlo nelle linee di successione, anche perché Piotr Zielinski ha ereditato il ruolo di Henrikh Mkhitaryan. Queste successioni devono prevedere l'ingresso suo e di Petar Sucic, che spero abbia occasione di giocare anche perché un club dà un tempo congruo a un giocatore per vedere cosa può fare, come avvenuto con Davide Frattesi. Anche Sucic è entrato in quella dinamica, vedremo se potrà restare dieci anni all'Inter o se eventualmente si potrà vendere".