L’Inghilterra ha chiuso in testa la speciale classifica del fair play per squadre nazionali e per club nelle competizioni calcistiche europee della stagione 2024/25. Lo ha annunciato la UEFA, che ha valutato le squadre inglesi su un totale di 241 partite disputate nella scorsa stagione, ottenendo una media punti rilevata in base a criteri come cartellini ricevuti, rispetto di avversari e arbitri e comportamento di dirigenti e spettatori superiore a quella della seconda classificata, la Slovacchia, e della terza, la Finlandia. Tra i top campionati europei la Francia è decima, mentre Germania e Spagna occupano rispettivamente 17° e 18° posto.

Decisamente più distante l’Italia, che si trova in 36esima posizione. Nella sola graduatoria relativa al comportamento dei tifosi il nostro Paese precipita ulteriormente fino alla 39esima posizione.