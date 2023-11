Salisburgo-Inter, match valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League, andrà in scena mercoledì 8 novembre alle 21. Dove sarà possibile vedere la partita? La gara sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile solo attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.