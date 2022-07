Il calciomercato continua a tenere banco in queste settimane che precedono l’inizio del campionato. Le squadre della Serie A si stanno muovendo per cercare di rinforzare al meglio la propria rosa in vista della prossima stagione che si preannuncia essere piuttosto caotica. Il Mondiale in Qatar che si disputerà quest’autunno porterà ad una sospensione delle massime serie di molte nazioni, compresa l’Italia, da novembre fino a inizio gennaio. Oltre all’inizio anticipato della Serie A, inevitabilmente le squadre dovranno costruire un organico solido e con i giusti ricambi, visto che un calendario così trafficato può portare a più infortuni.

Proprio per questo motivo i club sono concentrati più su trattative e ovviamente non possono mancare le sorprese, come quella di Bremer alla Juventus. Il difensore del Torino sembrava prossimo a vestire nerazzurro, ma la lentezza della cessione di Skriniar al PSG, unita alla potenza dei bianconeri, ha portato alla fumata nera. Esito negativo che nessuno si aspettava, nemmeno i principali bookmakers, molto ricercati in questo periodo insieme ai casino online, che davano ormai per fatto l’affare.

La cessione di De Ligt al Bayern Monaco ha cambiato le carte in tavola, portando la dirigenza bianconera a trovare un sostituto, individuato nella figura di Bremer. Dopo quanto visto nelle scorse ore, i tifosi nerazzurri si sono fatti sentire, non accettando di essere stati beffati in solo 48 ore. Prima sui social, poi con uno striscione sotto la sede nerazzurri, hanno commentato quanto accaduto, indicando esplicitamente non toccare Skriniar. Questo è impossibile, in quanto il giocatore è ancora in vendita, ma qualcosa potrebbe cambiare.

Tutto sommato Marotta sta facendo un buon mercato, ma quanto accaduto inevitabilmente cambierà i rapporti con il Torino. Già nelle ultime ore stanno uscendo fuori voci di possibili ripicche nei confronti dei Granata.