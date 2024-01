Intervenuto come di consueto ai microfoni di Deejay Football Club, per il solito appuntamento settimanale al fianco di Zazzaroni, Fabio Caressa ha brevemente parlato del futuro del centrocampista del Napoli, entrato fortemente nelle orbite di mercato della squadra di Simone Inzaghi, Piotr Zielinski: "L'Inter non dice ancora apertamente che sta facendo passi avanti per Zielinski perché non vuole essere quella che fa scattare poi un aumento dell'offerta del Napoli per Zielinski".