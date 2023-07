Santiago Canizares, ex portiere del Valencia, presenta ai microfoni di Sportitalia.com Giorgi Mamardashvili, il portiere georgiano dei Taronges obiettivo caldo dell'Inter per l'eventuale successione di André Onana: "È un grande portiere, di un livello eccellente. E quando un portiere oltre ad essere molto giovane ogni anno migliora sensibilmente, come sta facendo lui, allora significa solo una cosa, per quanto mi riguarda: che non si possa sapere quale sia il suo livello massimo: non posso dirvi oggi dove possa arrivare migliorando in questo modo. Lui potrebbe essere una scelta molto interessante per qualsiasi squadra europea. Poi anche la sua posizione all’interno del club lo rende un oggetto di mercato”.

Per il fatto che non sia considerato incedibile?

“Certo: dato che il Valencia è costretto a vendere dei giocatori tutti gli anni”.

In Italia è accostato ad Inter e Milan: come lo vedrebbe nelle milanesi?

“Come dicevo nella mia opinione può giocare in qualsiasi squadra del mondo, quindi anche nell’Inter e nel Milan, certamente. Credo che sia un portiere che possa essere titolare di una squadra che gioca la Champions tutti gli anni, per i prossimi 15 anni. È sicuramente il giocatore più di valore del Valencia”.

Onana è vicino al Manchester United, l’Inter sembra chiedere 60 milioni per lui. E’ un prezzo adeguato per lui?

“Vendere Onana per 60 milioni sarebbe una cessione eccellente soprattutto considerando il fatto che sia arrivato all'Inter a parametro zero. Credo che sarebbe un prezzo alto per qualsiasi portiere al di là di Onana. André è un buon portiere, che sta facendo molto bene nell'Inter ed ha fatto bene in Champions quest’anno. Ma penso che quando si parla di queste cifre, si possano trovare altri portieri come lui nel mercato. Come appunto Mamardashvili”.