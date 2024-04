Marc Brys è stato confermato nel ruolo di commissario tecnico del Camerun dal governo, nonostante la denuncia della Federazione camerunese. Si alimenta quindi di una nuova pagina la polemica tra la FECAFOOT di Samuel Eto'o e l'esecutivo del Paese. Dopo l'esclusione dell'allenatore Rigobert Song in seguito al fallimento dell'ultima Coppa d'Africa, il Ministero dello Sport ha scelto di affidare al belga la panchina dei Leoni Indomabili.

Nella giornata di oggi, riporta RFI, il Ministero ha risposto alla lettera polemica pubblicata dalla stessa Federazione qualche giorno fa: "Il Ministero dello Sport e dell'Educazione Fisica ha già adottato tutte le misure utili e necessarie, per l'entrata in carica del nuovo allenatore-selezionatore, il signor Marc Brys, e di altri membri della squadra tecnica dirigenziale", spiega in una nota il ministro dello Sport, Narcisse Mouele Kombi, precisando che si tratta dello stesso processo utilizzato per nominare i predecessori di Brys, vale a dire Clarence Seedorf, Toni Conceiçao e Rigobert Song, senza “che ciò abbia suscitato la minima controversia. L'articolo 9 della Convenzione tra Ministero e Federcalcio prevede che i membri delle strutture dirigenziali delle squadre nazionali di calcio sono reclutati sulla base di un contratto firmato con il presidente della Federcalcio camerunese, dopo il parere obbligatorio di ministro competente per lo Sport, ovvero sulla base di disposizioni impartite dallo Stato".