Hakan Calhanoglu si presenta anche ai microfoni di Sky Sport per la consueta presentazione del match contro l'Hellas Verona: "Non dobbiamo perdere più punti, questo è obbligatorio. In queste ultime settimane siamo tornati su, alla pari con Roma e Milan. Tutti i punti sono importanti per noi, oggi sarà una partita tosta ma siamo abituati; sarà come giocare contro Atalanta e Torino, il gioco è molto simile".