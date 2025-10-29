Il Panini Player of the Match Hakan Calhanoglu arriva anche ai microfoni di DAZN per un commento dal prato di San Siro della partita di questa sera:

Serviva un gran gol per battere De Gea e oggi lo hai tirato fuori.

“È quello che faccio sempre, poi quando tiro il rigore sono sempre concentrato. Non mi interessa chi c’è in porta, mi concentro sempre sul pallone. Sono contento”.

Dopo la delusione di Napoli, c’era da recuperare la tranquillità.

“Sì ma nel calcio ci sta, sappiamo tutto. Oggi abbiamo fatto subito lo switch subito perché non c’era tempo per pensarci, abbiamo lasciato tutto da parte e abbiamo fatto una grande prestazione. Grazie a Chivu che dà qualcosa in più, dà mentalità, forza e fame di vincere la partita”.