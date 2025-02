Il Corriere dello Sport oggi ha intervistato Antoine Makoumbou, centrocampista del Cagliari, che tanto bene sta facendo in questa stagione.

Il Cagliari lotta per la salvezza, come vede il finale di campionato?

"Siamo sulla strada giusta, sappiamo che non sarà facile ma abbiamo fiducia e la certezza di poter crescere ancora".



La gara con la Juve ha dimostrato che non è facile competere con le big del nostro campionato. Quali altre squadre l’hanno colpita?

"L’Inter, senza dubbio. E anche l’Udinese, forte fisicamente ma anche molto tecnica".



Tra i suoi colleghi centrocampisti del campionato italiano chi stima di più?

"Anguissa del Napoli, ma mi è piaciuto McKennie della Juventus. E poi Calhanoglu, fenomenale".