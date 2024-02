José Boto, ex dirigente del Benfica che ora è passato all'Osijek, promuove a pieni voti la scelta dell'Inter di puntare su Mehdi Taremi per la prossima stagione: "L'Inter in questo momento è uno dei migliori club del mondo, lavora molto bene sul mercato - le sue parole in esclusiva a Sportitalia.com -. Taremi è un centravanti che può giocare anche da seconda punta, è perfetto per il 3-5-2 nerazzurro. Lotterà con Lautaro e Thurman per un posto. È diverso da entrambi, darà dunque una opzione in più ad Inzaghi per giocare in modo diverso".