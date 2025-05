Il Bayern Monaco è tornato ad essere campione di Germania. Dopo un anno sabbatico, i bavaresi sono tornati sul gradino più alto del podio tedesco, portando i propri tifosi a tornare a gioire dopo le delusioni di Coppa di Germania e di Champions League. E a proposito di delusioni in Coppa, a parlarne è lo stesso presidente del club, Herbert Hainer che in conferenza stampa ha fatto un bilancio stagionale, bilancio definito positivo ma senza dimenticare il "duro colpo" - come l'ha definito - incassato per mano dell'Inter.

"È stata una buona stagione perché abbiamo vinto il campionato tedesco e non siamo stati eliminati dalle altre competizioni perché eravamo la squadra più debole" ha detto il numero uno del club di Monaco. "Abbiamo sempre detto che il titolo di campione tedesco è quello più importante, perché va conquistato durante tutta la stagione. Certo, ci sarebbe piaciuto progredire ulteriormente in Champions League e in Coppa. Nella partita contro il Leverkusen degli ottavi di finale siamo stati migliori anche in dieci uomini, ma siamo stati eliminati. La sconfitta per 2-1 all'andata contro l'Inter è stata un duro colpo per noi. Ciononostante, la squadra ha offerto molte ottime prestazioni durante tutto l'anno".