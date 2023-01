Dopo il passo falso di Monza, l'Inter torna alla vittoria e porta a casa i tre fondamentali punti di cui parlava nel pre-gara Asllani. Detto, fatto: gol di Lautaro, 1-0 e 37 punti in saccoccia. Match difficile ma che si conclude nel migliore dei modi per gli uomini di Simone Inzaghi che vince e non subisce gol. Parola ad Alessandro Bastoni, uno dei difensori della Beneamata, che a fine partita commenta così quanto fatto a Inter TV: "Clean sheet? Siamo contenti perché è il nostro obiettivo principale. Prima di proporci in avanti c’è quello di non prendere gol, quindi siamo contenti della prestazione di stasera”.

Hellas squadra in grande salute, ma l’avete affrontata benissimo.

"Sapevamo che il Verona è una squadra che fa giocare male l’avversario, siamo stati bravi ad adeguarci al loro gioco, essere solidi, lottare e portare a casa i tre punti".