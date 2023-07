Riabbracciare l'Inter e calpestare di nuovo i campi di Appiano Gentile "è un'emozione bellissima" per Kristjan Asllani. Intervistato da Inter TV, il centrocampista albanese racconta le sue sensazioni in questi primi giorni di ritiro: "Rivedere i compagni fa sempre un certo effetto - ammette -. È bello tornare sui campi e rientrare nello spogliatoio. Sono cose che mancano anche in ferie. Ho tanta voglia di ricominciare, il campo manca sempre.

Il nostro obiettivo è quello di puntare al campionato. La scorsa è stata una stagione bellissima e un'esperienza incredibile. I miei compagni mi hanno sempre aiutato e speriamo quest'anno di fare bene. Conta tanto la preparazione, è molto importante. Dobbiamo cercare di lavorare forte e duro per arrivare pronti alla prima di campionato".